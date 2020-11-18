Челябинская область не вошла в список антирейтинга по загрязнению атмосферы

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18 ноября 2020, 09:02 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza оценили загрязнение окружающей среды в различных регионах России.

Как сообщает агентство «Полит74», аналитики оценивали влияние на окружающую среду по нескольким параметрам, основными стали выбросы в атмосферу и водные объекты. По итогам I – III квартала, в лидеры этого антирейтинга не вошел ни дин из регионов Уральского федерального округа. Самые высокие показатели загрязнения отмечены в Самарской, Оренбургской областях, Бурятии. В этом же списке оказались Забайкальский, Красноярский, Хабаровский края, Хакасия, Омская, Иркутская, Кемеровская, Нижегородская области и Республика Тыва.

А вот по показателям загрязнения рек в антилидеры вошли реки Урал, Пышма Свердловской области, в Курганской - водохранилище Курганское, озеро Иткуль, в Тюменской области – озеро Андреевское, реки Аремзянка, Вагай, Демьянка, в Ямало-Ненецком автономном округе – реки Надым, Ныды, Правая Хетта.

Меньше всего случаев загрязнения рек зафиксировано в Челябинской области и Ханты-Мансийском автономном округе.

Подробнее об исследовании читайте на сайте «Полит74».