Коронавирус показал всем значимость врачебной профессии

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18 ноября 2020, 07:39 [ «Аргументы Недели. Владивосток», Сергей Семенов ]

Губернатор Приморского Края Олег Кожемяко вручает ключи

Так внезапно изменивший нашу жизнь коронавирус отчётливо показал всем значимость врачебной профессии, да и вообще любой медицинской, лекарской работы.

И вполне понятно желание людей, победивших недуг, особенно такой коварный, как COVID-19, отблагодарить тех, кто помог им излечиться, вернуть здоровье. Власти Приморского края, выражая мнение большинства жителей, нашли, пожалуй, лучший способ высказать признательность медицинским работникам. На минувшей неделе сразу тринадцать работников лечебных учреждений края – врачи, медицинские сёстры, санитарки, работники скорой помощи и, естественно, их семь получили из рук губернатора Олега Кожемяко ключи от новых, для многих долгожданных, но ставших таких неожиданных, квартир.

Как известно, крупнейший инфекционный госпиталь Владивостока, края и даже всего Дальнего Востока развёрнут на базе Владивостокской клинической больницы №4 (более известной у горожан как Дальзаводская). Главный врач клиники Елена Новицкая так рассказывает о работе своих коллег в условиях эпидемии коронавируса:

- Это действительно война, мы недавно вновь развернули у себя дополнительные пятьдесят коек на базе отделения палеативной помощи, и сегодня практически все четыреста коек нашего стационара заполнены. Подавляющее большинство – девяносто пять процентов наших пациентов – это люди старшего возраста, пенсионеры. И мы не видим сегодня тенденции к улучшению или снижению заболеваемости. Люди сегодня лежат у нас в буфетах, холлах, в ординаторских, все служебные помещения у нас сегодня развёрнуты под палаты… Наши врачи действительно устали, они действительно работают сутками. Это действительно война, то время, когда проявляются самые лучшие, и не очень, качества людей, в том числе каждого медицинского работника: кто-то готов идти спасать жизни людей, а кто-то не готов. Мы готовы».

На войне как на войне

Ситуация с коронавирусом в Приморском крае продолжает оставаться сложной. Как накануне сообщила заместитель председателя краевого правительства – министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко, по состоянию на 17 ноября в крае зафиксировано 18937 случаев заражения COVID-19, при этом выздоровели 14010 пациентов.

Новая ковидная зараза заставила власти обратить самое пристальное внимание на всю систему здравоохранения. Одной из острых проблем здесь, впрочем, как и повсеместно, является нехватка кадров. Медицинские вузы Дальнего Востока ежегодно выпускают из своих стен сотни молодых специалистов, но на работу в лечебных учреждениях из них приходят не все. Известно, что достаточно многие уезжают в западные районы страны, в том числе и из-за нерешённого жилищного вопроса.

Между тем, глава Приморья заверил, что краевое здравоохранение было и остаётся одной из приоритетных в политике властей региона, за последние годы в ней произошли серьёзные структурные и качественные изменения. И они продолжатся и в дальнейшем. Так, на будущий год в бюджете края предусмотрены средства на укрепление материально-технической базы медучреждений и, кроме того, на обеспечение мер социальной поддержки медицинских работников. В том числе, и строительство жилья.

И шикарный вид на море!

Тринадцать счастливчиков получили новые квартиры в доме на проспекте Красного Знамени, 160А во Владивостоке. Жилой комплекс «Босфор» – высотное здание, новосёлам-медикам предоставили возможность самим выбрать этаж – от первого до двадцать второго, где им будем комфортнее обустроиться. Квартиры, кстати, в отличном состоянии, так что на ремонт, покраску-побелку никому тратиться не придётся.

Ольга Токмань работает участковой медицинской сестрой в краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Владивостокская больница №3». По её словам, новость о получении квартиры стала для неё полной неожиданностью.

- Разговоры про возможность поучить квартиры были в конце весны этого года, но я не думала, что до нас может дело дойти. Для меня это стало полной неожиданностью… Приятной, конечно. На работе всё внимание ковидным больным, на всё остальное внимания просто не обращаешь. А тут такая радостная новость. Но больше всех у нас в семье рад сын, ему скоро шесть лет исполнится, непоседа, квартира большая, ему больше места для игры будет… У нас большой балкон и шакарный вид на море! Мы же с мужем планы потихоньку строим, ещё не особо верится просто, что я попала в то число медработников, которым дают квартиры. Теперь можно и увеличение семьи планировать, но только тогда, когда обживёмся на новом месте.

Ещё один новосёл, заведующий отделением медицинской профилактики Владивостокской поликлиники № 3 врач-эпидемиолог Алексей Третьяков также признаётся, что очень рад обретению новой жилплощади:

- Признаться, мне до сих пор не верится... Главврач сообщила о том, что попадаю под программу. Мне также сказали, что потом я смогу эту квартиру выкупить.

Востребованная программа

Действительно, краевая программа «Арендное жильё», в рамках которой медицинские работники получили жильё, нацелена на привлечение в Приморье молодых перспективных работников. Программа предусматривает предоставление квартир на льготных условиях работникам бюджетной сферы, в том числе молодым врачам, узконаправленным специалисты. Стоимость аренды предоставляемого жилья, как минимум, в два раза меньше средней по рынку. Предприятие, на котором трудится молодой специалист, может частично или полностью взять оплату аренды на себя, тогда на жильца ложатся лишь коммунальные платежи.

Жилой комплекс «Босфор» на проспекте Красного Знамени в районе Третьей Рабочей стал первым домом, где жильё для себя получили бюджетники. На очереди – до конца текущего года в краевом центре планируют сдать в эксплуатацию ещё один дом – на Спиридонова, 11. А ещё сразу триста квартир в новостройках пойдут под программу «Арендное жильё» в Уссурийске.

«Такую работу мы продолжим и в следующем году. Чтобы медицинские работники были обеспечены жильём и были уверены в том, что за их плечами стоит государство. Ведь эти люди выполняют очень важную и нужную работу», – отметил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Как поясняют в краевом правительстве, в цену выкупного квадратного метра войдёт себестоимость строительства. Она включает затраты на покупку или аренду земельного участка, строительно-монтажные работы, подведение коммуникаций, выплату налогов.

«Поэтому, как мы и планировали, выкупная стоимость арендного жилья будет существенно ниже рыночной», – поясняет председатель краевого правительства Вера Щербина.

Размер аренды рассчитывается исходя из средних цен на рынке. Плату могут увеличить, но не чаще одного раза в год. Более подробная информация о программе размещена на сайте кржс.рф.

Инициатива развития программы по возведению арендного жилья принадлежит губернатору Приморья Олегу Кожемяко. Об этот механизме он доложил президенту страны Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме в 2019 году. Появление доступной недвижимости позволит привлекать к нам в край специалистов высокого уровня, что повлечёт за собой развитие большинства сфер: медицины, промышленности, образования.

- Я знал об этой программе, но не думал, что попаду под неё. А неделю назад мне главный врач сообщила о том, что я под неё попадаю. Это очень приятно удивило. Очень порадовало, что таким образом помогают врачам и всем медицинским работникам. Меня переполняют эмоции! Вчера был в квартире. Она мне очень понравилась, – восторженно делится эмоциями от получения ключей от нового жилья участковый терапевт Владивостокской поликлиники № 1 Алексей Данилов.

Приоритет на будущее

Остаётся добавить, что бюджет системы здравоохранения края в текущем, 2020 году вырос на сорок пять по сравнению с 2019 годом и составил 34 миллиарда рублей. В медучредения закуплено более восьми тысяч единиц оборудования, приобретено 47 автомобилей скорой медицинской помощи, три педиатрических реанимобиля, 76 автомобилей санитарного назначения.

Несмотря на финансовые сложности, связанные с эпидемией коронавируса, медицина Приморья и в 2021 году получит должную поддержку. Так, по данным краевого минздрава, новое оборудование поступит в Приморский краевой онкологический диспансер, во Владивостоке, Артёме, Дальнереченске, Дальнегорске, Спасске-Дальнем появятся центры амбулаторной онкологической помощи. В бюджете края на эти цели заложено 364 миллиона рублей. На оборудование для региональных сосудистых центров планируют потратить 168 миллионов

Также в рамках исполнения госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020 - 2027 годы в правительстве края рассчитывают приступить к возведению пяти центральных районных больниц, шести поликлиник, двух врачебных амбулаторий, установить шесть модульных врачебных амбулаторий и восемь фельдшерско-акушерских пунктов. Не остался без внимания и уровень заработной платы медицинских работников – в 2021 году запланировано увеличит его на 4,5 % по сравнению с показателем 2020 года.