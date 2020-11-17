Алексей Текслер озвучил планы по строительству медицинских учреждений

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17 ноября 2020, 20:59 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В ближайшие годы в Челябинской области будут построены 74 ФАПа, 3 поликлиники, хирургический комплекс, 348 медучреждений будут отремонтированы.

Губернатор Челябинской области сегодня, 17 ноября, проверил строительство новых ФАПов в Красноармейском районе. Как сообщает «Южноуральская панорама», в поселке Луговом подрядчик выполнил работы только на 30%. После претензий, которые губернатор высказал руководителю компании-подрядчика, его заверили, что объект будет сдан к 20 декабря. Сейчас жителей Луговое и Песчаное принимает старый ФАП. Нагрузка на фельдшера огромная: он принимает до 40 человек ежедневно.

«Фельдшер принимает пациентов в старом здании с облупившейся краской на стенах. Зла не хватает!», – сказал Алексей Текслер.

Он подчеркнул, что власти сделают определенные выводы не только по подрядчику, но и по минстрою, который контролировал строительство объекта.

Глава региона также рассказал о планах по новым объектам здравоохранения на ближайшие годы. Будет построено 94 ФАПа, 3 поликлиники в Миасском, Миньяре, Аргаяше, хирургический комплекс в Нязепетровске, 348 учреждений будут отремонтированы.