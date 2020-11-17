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17 ноября 2020, 19:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Дистанционное обучение для учеников школьников с 6 по 11 классы в Москве продлено до 6 декабря школьников с 6 по 11 классы. Указ о продлении онлайн-обучения подписал мэр Москвы Сергей Собянин, и документ опубликован на сайте главы столицы во вторник, 17 ноября.

Как отметил Собянин, благодаря такому формату обучения школьников меньше болеют они, и дети реже заражают своих пожилых родственников.

Московские старшеклассники учатся дистанционно уже месяц. 10 ноября "на удаленку" перевели также студентов вузов и учащихся колледжей. Школьникам, находящимся на дистанционном обучении, транспортные карты заблокировали.