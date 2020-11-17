Дистанционное обучение для учеников школьников с 6 по 11 классы в Москве продлено до 6 декабря
17 ноября 2020, 19:49[ «Аргументы Недели» ]
Дистанционное обучение для учеников школьников с 6 по 11 классы в Москве продлено до 6 декабря школьников с 6 по 11 классы. Указ о продлении онлайн-обучения подписал мэр Москвы Сергей Собянин, и документ опубликован на сайте главы столицы во вторник, 17 ноября.
Как отметил Собянин, благодаря такому формату обучения школьников меньше болеют они, и дети реже заражают своих пожилых родственников.
Московские старшеклассники учатся дистанционно уже месяц. 10 ноября "на удаленку" перевели также студентов вузов и учащихся колледжей. Школьникам, находящимся на дистанционном обучении, транспортные карты заблокировали.
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