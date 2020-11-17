Винзавод «Массандра» выставили на аукцион

Министерство имущественных и земельных отношений Крыма выставило на аукцион знаменитый винзавод «Массандра». Начальная цена 100% акций АО "Производственно-аграрное объединение «Массандра»" - 5,3 млрд рублей.

Стартовую цену продажи завода определит независимый оценщик, нанятый Минимущества Крыма.

Вопрос продажи крупнейшего винзавода Крыма начали обсуждать больше полутора лет назад. Еще в 2019 году власти Крыма отмечали, что предприятие требует модернизации.

Власти Крыма акционировали винзавод осенью 2020 года.

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