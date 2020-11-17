В Челябинске продолжаются поисковые работы на месте пожара на заводе евроокон
17 ноября 2020, 17:51[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Два человека погибли и трое ранено в результате пожара в производственном цехе на улице Демидовской.
Звонки о происшествии начали поступать на центральный пункт пожарной части в 15.13. По предварительной версии, на заводе по изготовлению окон (ООО «Окна Руси») взорвался газ. Площадь пожара составила около 300 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли.
По данным ГУ МЧС по Челябинской области, в ликвидации пожара принимало участие 169 человек и 21единица техники. Пострадавших госпитализировали в ГБ № 6. Мужчина 26 лет получил 30% ожогов тела, перелом костей таза, черепно-мозговую травму. В настоящий момент известно о четырех пострадавших и двух погибших. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, они госпитализированы в ГБ № 6.
Как сообщает «МК-Урал», тело второго погибшего находится под завалами, спасателям потребуется около пяти часов, чтобы поднять его на поверхность.
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