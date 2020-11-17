Мишустин выделил 62 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет
17 ноября 2020, 17:53[ «Аргументы Недели» ]
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выделил из резервного фонда правительства 61,8 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет.
Необходимость дополнительного финансирования возникла в связи с увеличением количества детей, родители которых имеют право на выплату. В России таких семей более 4,2 миллиона.
Общая сумма денежных средств, выделенных в 2020 году на поддержку малообеспеченных семей, превысила 123 миллиарда рублей.
В январе 2020 года президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил установить ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для малоимущих семей. Выплаты начались с 1 июня.
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