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Мишустин выделил 62 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет

, 17:53 [ «Аргументы Недели» ]

Мишустин выделил 62 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет
фото: pixabay.com

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выделил из резервного фонда правительства 61,8 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет.

Необходимость дополнительного финансирования возникла в связи с увеличением количества детей, родители которых имеют право на выплату. В России таких семей более 4,2 миллиона.

Общая сумма денежных средств, выделенных в 2020 году на поддержку малообеспеченных семей, превысила 123 миллиарда рублей.

В январе 2020 года президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил установить ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для малоимущих семей. Выплаты начались с 1 июня.

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