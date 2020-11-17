На контроле депутатов ЗСК: вопросы медицинской реабилитации детей

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17 ноября 2020, 16:01 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В кубанском парламенте в режиме видео-конференц-связи состоялось расширенное заседание рабочей группы трех профильных комитетов ЗСК, на котором был рассмотрен вопрос увеличения площади Краевого детского центра медицинской реабилитации.

В работе совещания приняли участие вице-спикер ЗСК – председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский, вице-спикер ЗСК – председатель комитета по вопросам имущественных и земельных отношений Сергей Усенко, первый заместитель председателя комитета по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Андрей Булдин, секретарь комитета ЗСК Ирина Конограева, а также представители министерств здравоохранения, финансов, труда и социального развития, администрации Краснодара.

Николай Петропавловский напомнил, что в кубанском парламенте уже рассматривался вопрос увеличения охвата детей, нуждающихся в медицинской реабилитации, создания им более комфортных условий в главном учреждении этого профиля в Краснодаре. Все сошлись на мнении о необходимости расширения площади самого детского центра – строительстве нового корпуса на имеющемся рядом с детским центром земельном участке. На данный момент при содействии депутатов ЗСК он был переведен в государственную собственность. Следующий шаг – непосредственно проектирование и строительство нового корпуса.

Заместитель министра здравоохранения края Валерий Козлов заверил, что в самое ближайшее время специалисты ведомства займутся подготовкой всей необходимой документации для начала этой большой работы.

Участники заседания отметили актуальность рассматриваемого вопроса. По данным министерства труда и соцразвития, в регионе порядка 27 тысяч детей-инвалидов, услуги по медицинской реабилитации которым могут предоставить в крае три специализированных центра. И среди них основной – Краевой детский центр медицинской реабилитации. В рамках госпрограммы «Доступная среда» на закупку реабилитационного оборудования в данное лечебное учреждение в текущем году было направлено более десяти миллионов рублей. В 2021 году на приобретение тренажеров и другого специализированного оборудования планируется выделить еще семь миллионов рублей.

Николай Петропавловский подчеркнул, что вопрос расширения Краевого детского центра медицинской реабилитации останется на контроле профильных комитетов кубанского парламента.