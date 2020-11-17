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Сельхозпроизводители Ставропольского края собрали рекордный урожай винограда

, 15:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

Сельхозпроизводители Ставропольского края собрали рекордный урожай винограда
фото: pixabey

Рекордный урожай винограда собрали в этом году сельхозпроизводители Ставропольского края – более 45 тысяч тонн ягод.

Это на три тысячи тонн больше показателей прошлого года. Сейчас агропредприятия - их в крае 48 - подводят итоги уборочной кампании. Лидерами уже традиционно стали крупные хозяйства Будёновского, Левокумского и Благодарненского районов.

ЕСт

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