Руководители края вручили участковым уполномоченным награды и ключи от машин

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17 ноября 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Сегодня на площади перед Законодательным Собранием Краснодарского края состоялось торжественное мероприятие, посвященное 97-й годовщине образования службы участковых уполномоченных полиции.

В мероприятии по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко принял участие первый заместитель председателя краевого парламента Николай Гриценко.

Сотрудников правоохранительной системы с профессиональным праздником поздравили начальник Главного управления МВД России по региону генерал-лейтенант полиции Владимир Андреев, главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю Алексей Ермаков, вице-губернатор Кубани Александр Власов.

В своем выступлении начальник Главка Владимир Андреев отметил, что по работе участковых граждане судят о деятельности полиции в целом.

— Вы, как правило, являетесь самыми ближайшими к жителям представителями власти. Благодаря вашей службе во взаимодействии с органами местного самоуправления и активом поселений обеспечиваются безопасность граждан и общественный порядок на местах, – сказал он.

Владимир Андреев вручил Благодарность министра внутренних дел РФ за активное взаимодействие с правоохранительными органами и помощь в обеспечении деятельности участковых главе города Новороссийска Игорю Дяченко, Почетные грамоты ГУ МВД России по краю мэру Краснодара Евгению Первышову и главе Анапы Василию Швецу.

Главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю Алексей Ермаков, поздравляя собравшихся с праздником, отметил, что быть участковым — очень ответственно.

Александр Власов от имени губернатора региона Вениамина Кондратьева выразил слова благодарности полицейским за их сложную, круглосуточную и порой опасную службу и пожелал успешной работы. Вице-губернатор вручил сотрудникам полиции награды администрации Краснодарского края.

Первый вице-спикер кубанского парламента Николай Гриценко от имени председателя Законодательного Собрания края Юрия Бурлачко, депутатов и жителей края поблагодарил участковых за высокий профессионализм.

— Сегодня участковые уполномоченные – это очень важные представители нашей власти. Вы всегда на виду. У вас у каждого на участке до 3,5 тысячи жителей. И каждый из них верит в собственную безопасность, потому что верит в каждого из вас. Уверен, что все возложенные на вас задачи и дальше будут выполнены на высоком профессиональном уровне, – сказал первый вице-спикер краевого парламента.

Николай Гриценко вручил нескольким отличившимся сотрудникам службы Почетные грамоты и Благодарственные письма Законодательного Собрания.

В завершение официальной части состоялась церемония вручения нового автотранспорта: ключи и документы от служебных автомобилей получили 42 участковых уполномоченных полиции.