Южноуральцам рассказали, почему не стоит разговаривать в общественных местах

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17 ноября 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков в беседе с корреспондентом «Губернии» рассказал, чем грозят разговоры в общественных местах.

«Когда мы общаемся, особенно громко, мы не просто выдыхаем воздух, а делаем это с огромной силой. Когда в воздухе висит этот самый коронавирус, увеличивается вирусная нагрузка. Говорить желательно в маске. Если идет разговор, а человек плохо слышит из-за маски и ее приходится снять, то надо отойти друг от друга минимум на полтора метра», — цитирует Евгения Тимакова «Губерния».

Именно поэтому стоит избегать скандалов, например, связанных с тем, что человек отказывается носить медицинскую маску. Если человек без средств защиты будет молча стоять, а остальные будут в масках, то это принесет им наименьший вред, чем выяснение отношений.

Напомним, ранее мы приводили в пример мнение декана химического факультета института естественных и точных наук ЮУрГУ Вячеслава Авдина, который уверен, что маски – эффективное средство от вируса. Дело в том, что вирусы – это наночастицы, как правило, они прикрепляются к каплям водяного пара или пылинкам, а их-то как раз и задерживают маски.

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