Южноуральцам рассказали, почему не стоит разговаривать в общественных местах
17 ноября 2020, 14:45[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков в беседе с корреспондентом «Губернии» рассказал, чем грозят разговоры в общественных местах.
«Когда мыобщаемся, особенно громко, мынепросто выдыхаем воздух, аделаем это согромной силой. Когда ввоздухе висит этот самый коронавирус, увеличивается вирусная нагрузка. Говорить желательно вмаске. Если идет разговор, ачеловек плохо слышит из-за маски иееприходится снять, тонадо отойти друг отдруга минимум наполтора метра»,— цитирует Евгения Тимакова «Губерния».
Именно поэтому стоит избегать скандалов, например, связанных с тем, что человек отказывается носить медицинскую маску. Если человек без средств защиты будет молча стоять, а остальные будут в масках, то это принесет им наименьший вред, чем выяснение отношений.
Напомним, ранее мы приводили в пример мнение декана химического факультета института естественных иточных наук ЮУрГУ Вячеслава Авдина, который уверен, что маски – эффективное средство от вируса. Дело в том, что вирусы – это наночастицы, как правило, они прикрепляются к каплям водяного пара или пылинкам, а их-то как раз и задерживают маски.
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