Депутат МГД Герасимов потребовал внести в бюджет проект «Искусство детям»

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17 ноября 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил Агентству городских новостей «Москва», что считает необходимым дополнить проект бюджета Москвы на 2021 год расходами на проекты «Искусство - детям» и «Московские библиоцентры».

Он отметил, что в сложной экономической ситуации, возникшей из-за пандемии COVID-19, в первую очередь требуется сохранить культурную сферу столицы.

«Я предлагаю предусмотреть в бюджете на 2021 год финансирование городской программы «Искусство - детям», в рамках которой реконструируются музыкальные школы и школы искусств», - заявил депутат.

Сергей Герасимов рассказал о том, что программа «Искусство - детям» предусматривает обновление более 170 музыкальных школ и школ искусств. Он подчеркнул, что многие из этих учреждений уже находятся в процессе ремонта.

«Правительством Москвы сейчас заложено в бюджет финансирование продолжения ремонта на 19 объектах, где он был уже начат, но, на мой взгляд, мы можем и должны сделать больше, - считает парламентарий. - Вторая программа, на которую необходимо дополнительное финансирование, - «Московские библиоцентры». Этот проект стартовал в 2017 году и был направлен на превращение районных библиотек в центры интеллектуального досуга. На 2021 год в бюджете запланирован текущий ремонт 49 библиотек и капитальный на 15 объектах».

Известно, что Мосгордума в настоящее время рассматривает проект бюджета столицы на 2021 и плановый период 2022-2023 годов. Герасимов отметил, что все рассмотревшие проект бюджета комиссии проголосовали за его принятие, и депутатами готовятся поправки.