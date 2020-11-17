ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Депутат МГД Герасимов потребовал внести в бюджет проект «Искусство детям»

, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат МГД Герасимов потребовал внести в бюджет проект «Искусство детям»
Фото: соцсети

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил Агентству городских новостей «Москва», что считает необходимым дополнить проект бюджета Москвы на 2021 год расходами на проекты «Искусство - детям» и «Московские библиоцентры».

Он отметил, что в сложной экономической ситуации, возникшей из-за пандемии COVID-19, в первую очередь требуется сохранить культурную сферу столицы.

«Я предлагаю предусмотреть в бюджете на 2021 год финансирование городской программы «Искусство - детям», в рамках которой реконструируются музыкальные школы и школы искусств», - заявил депутат.

Сергей Герасимов рассказал о том, что программа «Искусство - детям» предусматривает обновление более 170 музыкальных школ и школ искусств. Он подчеркнул, что многие из этих учреждений уже находятся в процессе ремонта.

«Правительством Москвы сейчас заложено в бюджет финансирование продолжения ремонта на 19 объектах, где он был уже начат, но, на мой взгляд, мы можем и должны сделать больше, - считает парламентарий. - Вторая программа, на которую необходимо дополнительное финансирование, - «Московские библиоцентры». Этот проект стартовал в 2017 году и был направлен на превращение районных библиотек в центры интеллектуального досуга. На 2021 год в бюджете запланирован текущий ремонт 49 библиотек и капитальный на 15 объектах».

Известно, что Мосгордума в настоящее время рассматривает проект бюджета столицы на 2021 и плановый период 2022-2023 годов. Герасимов отметил, что все рассмотревшие проект бюджета комиссии проголосовали за его принятие, и депутатами готовятся поправки.

 

 

ГБ

В мире

Gazeta Wyborcza: Россия может взять под контроль Суэцкий канал, имеющий ключевое значение для мировой экономики

Россия возьмет под контроль Суэцкий канал, имеющий ключевое значение для мировой экономики

Российская Федерация может взять под свой контроль Суэцкий канал, который имеет ключевое значение для мировой экономики. Об этом говорится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью