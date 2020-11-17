Волгогадский ТЮЗ открывается, жизнь продолжается

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17 ноября 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели. Волгоград», Галина БЕСПАЛЬЦЕВА ]

Альберт Авходеев

Подходит к концу 2020-ый, юбилейный год для волгоградского ТЮЗа. В марте театру исполнилось 50 лет. Ах, как хотелось отметить этот праздник громко, ярко, заметно для всех – зрителей, друзей и коллег, гостей из столицы и других городов, где сегодня работают бывшие наши актеры! Но… буквально накануне торжества по известной причине был объявлен запрет. Прошло больше полугода вынужденной изоляции творческого коллектива от активного прямого взаимодействия со зрителями. И всё же есть убедительные факты, позволяющие считать этот юбилейный, сложный для театра год и сезон, в большой степени удавшимся.

Так утверждает директор и режиссер волгоградского ТЮЗа, заслуженный артист РФ Альберт АВХОДЕЕВ.

- Конечно, неожиданное нападение на весь мир злосчастного коронавируса очень затормозило и нашу работу, сорвало праздник, к которому мы очень тщательно готовились. Коснулось, к сожалению, некоторых наших коллег, к счастью, справившихся с болезнью.

Если говорить о радостных событиях, прежде всего они связаны с долгожданным поворотом правительства в сторону детских театров. Начиная с 2018 года, значительная финансовая поддержка федеральной власти помогла театру выйти на более высокий уровень в его технической оснащенности, в богатстве и качестве сценических средств выразительности, в возможности приглашать к сотрудничеству специалистов-профессионалов из других городов и достойно оплачивать их работу.

Так, благодаря федеральному национальному проекту «Культура малой Родины», волгоградский ТЮЗ приобрел новую, современную свето- звуко - видео аппаратуру для использования её на большой и малых сценических площадках. В технических цехах театра появились новые станки – фуговальный и комбинированный – для изготовления декораций, а также генератор снега и тумана. Год назад коллектив торжественно и радостно принимал в своё хозяйство большой комфортабельный междугородний автобус.

- Недавно состоялся его «дебют».

- Да, в середине октября коллектив театра совершил на нём гастрольную поездку в Казань – в рамках программы «Большие гастроли». А декорации к шести гастрольным спектаклям перевозились на новой грузопассажирской газели, приобретенной накануне. Кстати, возможность выехать на гастроли засидевшемуся в изоляции театру – особая удача нынешнего юбилейного года. Это всегда счастье для актеров, а уж сегодня – тем более. Может, еще и поэтому казанские гастроли оказались столь успешными!

- И всё же главное событие в театре – премьера.

- Разумеется, её ждут и актеры и зрители. Наша премьера состоится теперь чуть позже намеченного срока. Но зато какая! Очень хочется, чтобы на сцене волгоградского ТЮЗа ожил знаменитый идальго, «рыцарь печального образа», воин и романтик, вечный борец за добро и справедливость Дон Кихот Ламанчский, герой великого романа Сервантеса. Его сценическое воплощение происходит тоже в рамках программы «Культура малой Родины» с приглашением молодой художницы из С.-Петербурга Таисии Хижа, ученицы Эдуарда Кочергина, номинантки на главную национальную театральную премию «Золотая маска».

Следующая постановка обращена к самому сложному зрителю – подросткам. Тем, кто в период взросления неизбежно сталкиваются с трудными, часто болезненными жизненными проблемами, заставляющими их духовно развиваться. Продолжится начатая еще до изоляции работа над спектаклем по современной пьесе молодого московского драматурга Дины Сидерос «Черный апельсин».

- Театрам разрешено, наконец, встретиться со своими зрителями. Когда и чем откроет новый, 51-ый сезон, волгоградский ТЮЗ?

- Мы приглашаем всех прийти к нам 20 ноября в 18.30. Этим вечером театр покажет свой юбилейный концерт-спектакль, посвященный 50-летию волгоградского ТЮЗа. Там, кстати, можно будет приобрести и книгу об истории нашего ТЮЗа «Абрис театра», написанную к юбилею. Так и откроемся. Дальше – следите за афишей.

Пожалуй, именно актерам, привыкшим находиться в театре «на передовой», непосредственно вступать в живой контакт со зрительным залом, отдавать ему свою энергию и самим заряжаться исходящими из его глубин эмоциями, труднее всего было переживать длительную изолированность от сцены и публики. Один из них - Игорь ГРИШАЛЕВИЧ.

- Каковы были потери или обретения в прошедшем, очень непростом сезоне? Чего ждешь от нового?

- Да, странный был сезон, как прерванный полет… Хотя изоляция в какой-то степени способствовала самосовершенствованию, чтению, еще более активным спортивным занятиям и т.д. А со зрителями в это время общались через интернет, выкладывая там свои актерские этюды и даже целые спектакли, записанные ранее.

Что касается собственно творчества, было очень жалко, что из-за пандемии прекратились репетиции «Дон Кихота». Этот спектакль по великому роману Сервантеса планировался к 50-летнему юбилею. Проект грандиозный, в нем задействована практически вся труппа. Кроме того, используются в полной мере приобретенные недавно современные технические средства театральной выразительности – свет, звук, видео, новые станки для изготовления декораций. Уже в макете сделанные декорации впечатляют своим масштабом и суровой красотой. Мне, честно говоря, страшно.

- Почему?

- Я был удивлен назначением меня на главную роль. Режиссер-постановщик Альберт Анверович Авходеев уже второй раз, первый – в «Ревизоре» в роли Городничего, предложил сыграть героя вне возраста, определенного автором. Надо же это оправдать! Найти в Дон Кихоте посылы достаточно молодого человека к самоотверженным поступкам, которые всем кажутся сумасшествием. Соотнести его историю с сегодняшними реалиями жизни, в которой так же, как и в прошлые времена, много несправедливости. Близка мне в этом герое его верность мечте, и как важный стимул для совершения опасных деяний в борьбе со злом – любовь к идеальной женщине, «прекрасной даме». Пусть им придуманной даме (зато у меня – реальной!) В общем, хоть и страшно, но работаю с удовольствием, пытаюсь накопить для роли необходимый внутренний багаж и выйти, наконец, к зрителям. Потому что пока накопилась лишь большая актерская усталость от невозможности высказываться на сцене.

Отдушиной, правда, были недавние гастроли в Казани, где мы все «оторвались по полной»!

Надеюсь, дома, в родных стенах, нас ждет взаимная со зрителями радость от скорого начала нового, 51-го театрального сезона. Открытие состоится спектаклем-концертом, посвященным 50-летию волгоградского ТЮЗа.