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В Москве прошла первая презентация книги экономиста Игоря Диденко «НеВенец творения. Все, что вы боитесь знать о будущем»

, 14:47 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве прошла первая презентация книги экономиста Игоря Диденко «НеВенец творения. Все, что вы боитесь знать о будущем»
Фото: Известный актер театра и кино, звезда сериала «Молодежка» Евгений Банифатов подписал книгу и стал другом «НеВенца»

15 ноября в баре «Руки вверх» прошла первая презентация научно-популярной книги визионера и экономиста Игоря Диденко «НеВенец творения. Все, что вы боитесь знать о будущем». Несмотря на пандемию COVID-19, в зале на 100 человек не было ни одного свободного места.

Ведущим мероприятия был общественный деятель и популярный блогер Петр Шкуматов. Презентация прошла в форме общественной дискуссии на выбранную тему из книги - «Будущее человека в условиях достижения пределов роста мировой экономики и сокращения спроса на человеческий труд». В дискуссии также принял участие журналист и аналитик Дмитрий Голубовский, который активно обсуждал с Игорем Диденко тему рынка труда и грядущей тотальной безработицы, об угрозе которой недавно высказался Джером Пауэлл, глава Федеральной Резервной Системы США.

«О книге «НеВенец творения» я впервые узнал из соцсетей. В одном паблике жарко обсуждали отдельно взятые фрагменты из книги. Меня захватила идея достигнутых нашей цивилизацией пределов роста и неизбежности в связи с этим тотальной трансформации экономики и социума. Посетив сегодняшнее мероприятие, я понял, что в жизни нужно что-то менять, пока не поздно», – рассказал гость презентации Михаил П.

На презентации также выступил художник Драйман Го, который нарисовал историю прогресса и его последствия. Чуть позже присутствующие гости задали автору книги интересующие их вопросы о будущем мировой экономики и социума. Интерес к книге был настолько велик, что автор пообещал проводить такие встречи-презентации регулярно.

Одна из тем будущих встреч - рост ценности офлайновых коммуникаций между людьми:

«Стоимость офлайнового человеческого контакта постоянно растет и будет продолжать расти: ведь самое главное у человека – это время, которое он может и должен проводить в общении с себе подобными. В будущем только успешные и обеспеченные люди смогут позволить себе живое человеческое общение без каких бы то ни было ограничений» – пишет Игорь Диденко в книге «НеВенец творения. Все, что вы боитесь знать о будущем».

АГ

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