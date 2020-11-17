Бедность в Хабаровском крае решили победить с помощью 270 млн рублей

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17 ноября 2020, 14:47 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Начиная с 2021 года в Хабаровском крае еще больше нуждающихся смогут заключить социальный контракт с государством. Теперь этот вид поддержки будет доступен и всем малоимущим семьям, и одиноко проживающим малоимущим гражданам.

Всего на эти цели будет направлено 269,8 млн рублей, 226 млн из которых – из федеральной казны.

В минсоцзащиты края указывают, что социальный контракт является одним из механизмов стимулирования малоимущих на преодоление бедности. Он помогает начать свое дело, завести подсобное хозяйство и обучиться новой профессии. Кроме того, на полученные средства можно отремонтировать жилье и хозяйственные постройки, а также обеспечить посещение детьми школ.

- Это новый подход, когда человек из получателя превращается в партнера государства по преодолению своей трудной жизненной ситуации. Поэтому ожидаемым результатом являются повышение социальной ответственности обратившихся граждан, улучшение уровня и качества их жизни за счет постоянных самостоятельных источников дохода, - указали в Министерстве социальной защиты населения Хабаровского края.

Согласно нормативному акту об оказании меры поддержки, существенно увеличился круг ее получателей. Соцпроект будет доступен малоимущим пожилым людям, неработающим инвалидам, одиноким беременным женщинам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

На протяжении 2020 года такие контракты заключили 2 132 семьи в Хабаровском крае. Общая сумма контрактов составила 30,75 млн рублей.