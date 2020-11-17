Морской пирс в Хабаровском крае работает без паспорта

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17 ноября 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Морской причал в порту Аяна в Хабаровском крае функционирует без оформленного должным образом паспорта гидротехнического сооружения. По большому счету, в связи с этим причальная стенка не может использоваться вовсе, сообщает "Алло, район".

- Мы стали испытывать определенного рода правовые проблемы при использовании причальной стенки, поэтому приняли решение оформить все необходимые документы, - рассказали в рыбообрабатывающем колхозе «Восход», который является основным пользователем пирса.

Для проведения паспортизации объекта было выделено 1,2 млн рублей. На эти средства до конца августа 2021 года будет произведено исследование пирса, в том числе его подводной части с привлечением водолазов.

Подрядчик, который будет выполнять эти работы, будет определен в ходе объявленного электронного аукциона.