Представили туристических компаний Челябинской области просят у власти поддержку

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17 ноября 2020, 13:04 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Вячеслава Шишкоедова («Южноуральская панорама»)

В Законодательное Собрание региона направлено письмо с конкретными предложениями по стабилизации ситуации в туристической отрасли.

Как сообщает агентство «Полити74», обращение подписано авторитетными представителями этого бизнеса: Людмилой Мосиной, руководителем Челябинской Ассоциации туристических организаций, и Алексеем Мешиным, действительным членом Международной академии Общественных наук, ветераном труда.

Авторы обращения подробно рассказывают, что отрасль переживает не простые времена из-за пандемии коронавируса. Они отметили, что из 600 туристических компаний «на плаву» осталось около 30 процентов. Так как эта история характерна для всех российских регионов, то власти Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Краснодарского края и Свердловской области уже предприняли необходимые меры поддержки туристической сферы.

В письме содержится перечь конкретных мер, которые ждут от депутатов бизнесмены. По их мнению, нужно выйти на федеральный уровень с предложением освободить предпринимателей на УСН от уплаты налогов во внебюджетные фонды. Эти средства возможно будет направить на выплату заработной платы сотрудникам. Также авторы письма просят предоставить возможность получения грантов и субсидий организациям, оказывающим туристские услуги, до второго квартала 2021 г., освободить от уплаты земельного налога, разработать программу льготных экскурсий. Есть и конкретные предложения по южноуральским санаториям – «Кисегачу», «Солнечной долине», «Аркаиму».

Как отреагировали депутаты на обращение турбизнеса читайте на сайте «Полит74».