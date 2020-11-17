Новый министр транспорта РФ Виталий Савельев заработал на сдаче офисов в аренду более 200 млн рублей

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17 ноября 2020, 12:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: compromat.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В июне на сайте госзакупок Объединенная дирекция по развитию парков культуры и отдыха Москвы (Мосгорпарк) разместила персональные данные нового министра транспорта Виталия Савельева. Они содержатся в договоре, согласно которому Мосгорпарк на год арендовал у Савельева помещения площадью более 1 000 кв. м в бизнес-центре «Чистые пруды» на Тургеневской площади. Сумма контракта составила 28,9 млн рублей.

«Открытые медиа» сообщают, что в договоре указан номер паспорта, год и место рождения и даже место постоянной регистрации экс-главы «Аэрофлота». Согласно этим данным, квартира Виталия Савельева, площадью 207,4 кв. м, находится в Москве в элитном жилом комплексе «Патриарх» на Малой Бронной. Кадастровая стоимость недвижимости нового министра транспорта составляет 82 млн рублей.

Жилищный комплекс «Патриарх»

По данным Росреестра, еще две квартиры площадью 146,7 и 122,8 кв. м в ЖК «Патриарх» принадлежат родственнице министра Елене Савельевой. Их общая кадастровая стоимость оценивается почти в 110 млн рублей.

«Однозначно есть персональные данные, которые должны быть обезличены и у Мосгорпарка не было никакой необходимости при публикации договора размещать информацию о фактическом месте жительства человека», — говорит ведущий юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

Он отмечает, что было бы достаточно указать ИНН и ОГРН Савельева.

«Остальные данные должны быть скрыты, чтобы избежать проблем, связанных с нарушением приватности», - сообщает эксперт.

По данным ЕГРЮЛ, экс-главе «Аэрофлота» в бизнес-центре «Чистые пруды» принадлежат помещения площадью не менее 3655 квадратных метров. Их кадастровая стоимость составляет 931 млн рублей. Савельев купил эту недвижимость в 2013 году. Журнал «Компания» сообщает, что с 2015 года он заработал на сдаче офисов в аренду более 200 млн рублей.

The Bell, 09.11.2020, «Он не говорит «нет»: как Виталий Савельев превратил «Аэрофлот» в очень удобную для государства компанию»: «Руководитель «Авиапорта» Олег Пантелеев называет Савельева «человеком из команды»: за эти годы он встречался с президентом и премьерами чаще, чем руководители всех других авиакомпаний вместе взятых. Естественно, что роль главы полугосударственной и крупнейшей в стране авиакомпании к этому обязывает. Но Савельев отличался от многих других глав госкомпаний важным личным качеством — способностью к сделкам: он не отбивался от навязываемых государством соцобязательств, но умел каждый раз придумать встречные предложения. Они позволяли «Аэрофлоту» пусть не всегда заработать больше, чем он потерял, но, по крайней мере, сбалансировать ситуацию, говорит эксперт».

По той причине, что госслужащий не может заниматься предпринимательской деятельностью, 6 ноября 2020 года Савельев подал заявление в налоговую на прекращение деятельности ИП. С 9 ноября решение вступило в силу.