Социологические опросы манипулируют поведением граждан

Аргументы Недели → Общество 13+

17 ноября 2020, 12:20 [ «Аргументы Недели» ]

Крупнейшие социологические службы ВЦИОМ и Левада-Центр провели исследование о доверии населения проводимым опросам.



В «Левада-Центр» отметили, что опросам по политической тематике верит половина респондентов. Многие граждане одобряют деятельность президента и считают его политический курс правильным.



ВЦИОМ утверждает, что отношение россиян к социологическим опросам меняется в лучшую сторону. Данным, предоставляемым организацией, в этом году доверяют почти треть населения. А два года назад этот показатель составлял всего 12%. Специалисты это объясняют тем, что люди стали более открыто высказывать своё мнение по тем или иным вопросам.



Больше половины респондентов говорят, что результаты опросов очень часто подделываются, чтобы изменить поведение людей. К примеру, в США перед выборами социологические службы сообщали о преимущества Трампа перед Байденом. Однако результаты выборов показали совершенно другие результаты. Аналогичная ситуация сложилась в Белоруссии. Согласно данным ряда соцслужб, лидера страны Александра Лукашенко поддерживают всего 3% населения. Но в СМИ позже появилась информация о 76% сторонников главы государства.



