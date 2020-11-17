Дистанционка для 6-11 классов продлена для снижения заболеваемости COVID-19

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17 ноября 2020, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

С целью снижения уровня заболеваемости COVID-19 дистанционное обучение в 6-11 классах продлено еще на две недели – до 6 декабря. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте. Соответствующий указ опубликован на официальном портале мэра Москвы.

«Количество случаев заражения Covid-19 продолжает расти. За прошлую неделю была выявлена 41 тысяча москвичей, вновь заболевших ковидом, – в 1,5 раза больше, чем в начале октября.

При этом количество заболевших школьников 6-11 классов последний месяц находится примерно на одном уровне – 1,5-2,2 тыс. случаев в неделю», - написал Сергей Собянин.

Он также отметил, что стабилизировалась и заболеваемость в основной группе риска, среди москвичей старше 65 лет – 5-6 тыс. случаев в неделю.

Таким образом, как подчеркнул Сергей Собянин, дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников.

«Поэтому мы приняли решение продлить дистанционное обучение в 6-11 классах еще на две недели – до 6 декабря 2020 г. Я уверен, что эта мера спасет здоровье и жизнь многих москвичей, в т.ч. ваших родных и близких», - заключил Сергей Собянин.