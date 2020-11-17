Хабаровские медики не дождались «ковидных» выплат за октябрь

Аргументы Недели → Общество 13+

17 ноября 2020, 12:26 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Медики в Хабаровском крае не досчитались стимулирующих выплат за особые условия труда. Минздрав региона объяснил это «технической ошибкой».

Медработники края получили заработную плату за октябрь 13 ноября. В ней не оказалось стимулирующих «ковидных» выплат. Сами медики отмечают, что сумма, которую им недоплатили, достаточно существенная, потому и ее задержка не может быт незаметной.

В местных СМИ указали, что краевой минздрав ссылается на то, что средства «не поступили из федерального бюджета» в срок.

- Из резервного фонда правительства РФ Минздраву России выделены бюджетные ассигнования для распределения по субъектам Федерации. По техническим причинам в указанные распоряжения не вошли семь субъектов, в том числе и Хабаровский край, - сказали журналистам в пресс-службе краевого ведомства.

Напомним, что край получил на борьбу с коронавирусом 7,6 миллиарда рублей за все время пандемии. В период октября-ноября в регион был передан 981 миллион рублей.