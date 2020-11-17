Власти Челябинска прокомментировали смерть ребенка в ГКБ № 9
17 ноября 2020, 11:57[ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
По словам руководителей горздрава, девочка получала комплексную антибактериальную, противовирусную и симптоматическую терапию, но спасти ее не удалось.
Напомним, о смерти двухлетней малышки стало известно вчера, 17 ноября. Девочка поступила в ГКБ № 9, так как у нее были обнаружены антитела к COVID-19.
Девочка поступила в медучреждение с тяжелыми хроническими заболеваниями, но ее состояние было стабильным.
«Резкое ухудшение наступило утром 16 ноября, ребенок был переведен в реанимацию. К сожалению, спасти ее не удалось. Мы глубоко сочувствуем и соболезнуем родным девочки», – прокомментировали в горздраве.
Также в горздраве отметили, что, причины смерти будут установлены специальной комиссией с привлечением экспертов управления здравоохранения, минздрава области. Причина будет определена после проведения патологоанатомического исследования.
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