Почти двадцать тысяч заболевших COVID-19 в Краснодарском крае

Аргументы Недели → Общество 13+

17 ноября 2020, 11:28 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

За сутки в Краснодарском крае выявлен 161 случай заражения новой коронавирусной инфекцией - 91 женщина и 70 мужчин до 89 лет. В их числе десять детей, младшему из которых всего месяц.



Наибольший прирост заболевших зафиксирован в краевом центре - 41 новый пациент, также в Белореченском районе и Сочи - 16 и 14 заболевших соответственно.



По сообщению краевого оперштаба, в медучреждения края с подозрением на наличие новой инфекции за всё время пандемии обратилось уже 83 732 человека. У 19 869 из них COVID-19 подтвердился. На сегодняшний день на сто тысяч кубацнев приходится 350 заражённых коронавирусом. Более семи тысяч граждан наблюдаются в поликлиниках по месту жительства.



12 655 жителей региона выписаны по выздоровлению, однако 516 пациентов спасти не удалось. Сорок человек пребывают в тяжёлом состоянии - 36 на ИВЛ и четверо на ЭКМО.