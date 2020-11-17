Евгений Первышов оценил процесс строительства нового спортцентра КГУФКСТ

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17 ноября 2020, 11:21 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

t.me/PervyshovEA

Утром 17 ноября мэр Краснодара Евгений Первышов побывал на стройплощадке будущего спортивного центра КГУФКСТ. Работы глава города оценивал совместно с ректором ВУЗа.



Объект планируется сдать уже через два года. В нём будут зал для борьбы и других видов спорта, а также кампус на двести мест и медцентр. В своём telegram-канале глава Краснодара обратил внимание на роль в строительстве ректора института физкультуры Султана Меджидовича Ахметова. По словам Первышова, в 2018 году на этом же участке уже сделали футбольное поле и спортплощадки. Теперь на оставшейся площади строят спортивный центр.



"По сути, ВУЗ сейчас реализует для города и всего края важные инфраструктурные проекты. Краснодар — спортивная столица региона. А чтобы спорт развивался, нужны профессиональные кадры. Очень важно, что сегодня такой проект реализуется у нас", — подытожил глава кубанской столицы.