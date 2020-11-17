«Опровержение.

Решением Тверского районного суда г. Москвы от 02.07.2020 по гражданскому делу № 2-1859/2020 сведения в отношении Акаева В.М.. размещенные в статье «Скрытая история «короля АСВ» Акаева» ссылка

https://argumenti.ru/society/2019/09/627635, признаны несоответствующими действительности».

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