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Аргументы Недели Общество 13+

Опровержение

, 11:10 [ «Аргументы Недели» ]

Опровержение
Фото: соцсети

«Опровержение.

Решением Тверского районного суда г. Москвы от 02.07.2020 по гражданскому делу № 2-1859/2020 сведения в отношении Акаева В.М.. размещенные в статье «Скрытая история «короля АСВ» Акаева» ссылка

https://argumenti.ru/society/2019/09/627635, признаны несоответствующими действительности».

ГБ

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