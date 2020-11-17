Из-за COVID-19 в столичном регионе Южной Кореи ужесточают ограничения

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17 ноября 2020, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Власти Республики Корея из-за роста числа заражений коронавирусной инфекцией объявили об ужесточении с 19 ноября ограничений в рамках борьбы с коронавирусом в столичном регионе страны, в который входят Сеул, Инчхон и провинция Кёнгидо. Ранее в регионе действовал первый, самый низкий уровень социального дистанцировния, который практически не оказывал влияния на повседневную жизнь граждан, теперь он поднят на одну ступень - до 1,5. Об этом объявило во вторник национальное агентство по контролю и профилактике заболеваний.

Ранее ряд городов провинций Чхунчхон-Намдо, Канвондо и Чолла-Намдо уже ввели уровень социального дистанцирования 1,5, при котором граждане должны следовать более жестким санитарным правилам. В частности, запрещаются собрания более ста человек в одном месте, в том числе в ходе демонстраций, музыкальных концертов и фестивалей. На них публике запрещается петь, скандировать лозунги и принимать пищу. Вводятся более жесткие правила на работу заведений с высоким риском распространения инфекции: баров, ночных клубов, концертных залов. В них ограничивается число посетителей, обязательным становится соблюдение расстояния в два метра между посадочными местами и в очередях.

На спортивных мероприятиях и в школах вводится ограничение на посещаемость: одновременно могут быть заполнены не более 30% мест.

В свою очередь президент Республики Корея Мун Чжэ Ин призвал жителей столичного региона страны с пониманием отнестись к введению усиленных карантинных мер. "Новые меры могут принести неудобства, но эти шаги неизбежны для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса", - подчеркнул Мун Чжэ Ин. Он попросил граждан страны "активно содействовать" усилиям властей в борьбе с пандемией с тем, чтоб сдержать инфекцию и избежать дальнейшего ужесточения карантина.

Правительство Республики Корея продлило до 17 декабря действие специальной рекомендации гражданам отменить или отложить поездки за границу в отношении всех стран и территорий до нормализации ситуации с распространением нового коронавируса, сообщил южнокорейский МИД.

Впервые такая рекомендация была выпущена 23 марта, и с тех пор она продлевается ежемесячно. Тем, кто находится за пределами страны, рекомендовано принять дополнительные меры предосторожности.

В южнокорейском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что рекомендация продлена, поскольку распространение вируса по всему миру продолжается, в связи с чем многие государства ограничили въезд на свою территорию.