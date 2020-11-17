161 новый случай заражения COVID-19 в Краснодарском крае

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17 ноября 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

За сутки на Кубани выявили 161 нового пациента с коронавирусом. В соседней Адыгее зафиксировано 76 случаев заболевания.



Выздоровели за прошедший день, 16 ноября, 123 кубанца, однако пятерых спасти не удалось. В Адыгее на поправку пошло 69 человек.



Всего по России за сутки зафиксировано 22 410 новых случаев заражения. 22 055 человек выписаны по выздоровлению, 442 умерли, — сообщили в ИЦК.