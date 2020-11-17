«Справедливая Россия» требует оплатить пенсионерам самоизоляцию

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17 ноября 2020, 09:02 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Законопроект «О единовременной денежной выплате в 2020 году гражданам в возрасте 65 лет и старше» уже направлен в большинство депутатских собраний Российской Федерации. Инициатива о выплате компенсаций гражданам пенсионного возраста за вынужденную самоизоляцию во время пандемии принадлежит партии «Справедливая Россия».

Согласно проекту, «единовременная денежная выплата предоставляется гражданам, достигшим 01 апреля 2020 года возраста 65 лет и старше, получающим пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющим место жительства в Хабаровском крае», она «устанавливается в размере 5000 рублей и предоставляется гражданам в 2020 году исполнительным органом государственной власти Хабаровского края специальной компетенции, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Хабаровского края в сфере социальной защиты населения Хабаровского края».

В законопроекте говорится, что финансирование расходов по предоставлению единовременной денежной выплаты осуществляется за счет средств краевого бюджета.

- В нашем регионе свыше 190 000 человек вынуждены уже более полугода находится в режиме вынужденной самоизоляции. Пенсии, к сожалению, в большинстве этих случаев, мизерные, кого-то действительно, поддерживают дети, однако в условиях пандемии не все граждане, проживающие в Хабаровском крае, могут позволить себе обеспечивать достойную старость родителей без поддержки государства. Налоги эти люди платят исправно, законов не нарушают и сами, зачастую, оказались в статусе нуждающихся, так как, в первую очередь, ковид ударил по бизнесу, а это сфера, где задействовано большинство жителей региона, поэтому поддержка со стороны власти, будет как нельзя кстати, - поделился руководитель хабаровского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Игорь Глухов.

По замыслу эсеров, так как решение о введении карантинных мер в регионе принимает его глава, то и компенсации также должны быть в рамках ответственности региональной власти. В Хабаровском крае эти расходы составят порядка менее 1% бюджета, уверен Глухов.

Партиец резонно замечает, что федеральный центр во время первой волны пандемии принял ряд важных социально направленных мер, позволивших поддержать семьи с детьми, однако нельзя забывать и о старшем поколении.

- Мы говорим о поддержке тех, кто строил наши города, легендарные производства, осваивал Хабаровский край, кто здесь прожил достойную жизнь и имеет право на благополучную старость. В условиях опасности, когда и простые граждане формируют волонтерские объединения и лично президент говорит о взаимовыручке и поддержке, региональные власти только осваивают антикризисные бюджеты, забывая о социальной ответственности и принципах справедливости, которые именно сейчас и важно демонстрировать. Поэтому мы предложили сегодня на рассмотрение законодательной думе края законопроект, позволяющий поддержать наших родителей, дедушек и бабушек. Вся необходимая документация в парламент края передана, ждём решения, - рассказал Глухов.

В настоящее время аналогичные законопроекты переданы в парламенты Карелии, Смоленской, Томской, Тульской областей, Хабаровского края, а также других регионов РФ.