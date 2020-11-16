Из Москвы до Нижнего Новгорода и Иваново из-за ЧП во Владимирской области отменены несколько поездов

Аргументы Недели → Общество 13+

16 ноября 2020, 22:19 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Несколько поездов из Москвы до Нижнего Новгорода и Иваново отменены из-за происшествия с грузовым поездом на территории Владимирской области. Компания РЖД отменила часть поездов "Ласточка" и "Стриж".

В сообщении, опубликованном на сайте Горьковской железной дороги, предоставлена подробная информация об изменениях в движении поездов. Сегодня движение поездов между станциями Владимир и Ковров было приостановлено.

Скоростной поезд №731 "Ласточка" сообщением Нижний Новгород - Москва был в Нижний Новгород.

Поезда №№707, 709 "Стриж" Нижний Новгород – Москва и №733 "Ласточка" Нижний Новгород – Москва, № 718И Иваново – Москва и №718Я Москва – Иваново отменены.

Поезд №734 "Ласточка" Москва – Нижний Новгород отменен.

Пассажиры будут доставлены в пункты назначения на поезде № 710. Для пассажиров поезда "Стриж" № 710 Москва – Нижний Новгород будет предоставлен резервный состав из пассажирских вагонов локомотивной тяги. Поезд №732 "Ласточка" Москва – Нижний Новгород частично отменяется на участке Владимир – Нижний Новгород.

Пассажиры с проездными документами до Нижнего Новгорода смогут совершить поездку на поезд № 708 Москва – Нижний Новгород. Пересадка будет организована по станции Орехово-Зуево.

Поезд № 771 "Сапсан" Санкт-Петербург – Нижний Новгород проследует до Владимира, далее пассажиры будут пересажены в автобус.

Поезда "Стриж" №№ 706, 708 Москва – Нижний Новгород проследуют измененным маршрутом: Москва (Курский вокзал) – Орехово-Зуево – Куровская – Вековка – Муром – Арзамас – Нижний Новгород.

Поезд № 35 "Нижегородец" Нижний Новгород – Москва проследует измененным маршрутом: Нижний Новгород – Арзамас – Муром – Вековка – Куровская - Орехово-Зуево – Фрязево – Монино – Мытищи – Москва (Ярославский вокзал).

Поезда № 59 "Волга" Нижний Новгород – Санкт-Петербург и № 41 "Легендарный Маресьев" Нижний Новгород – Великий Новгород проследуют изменённым маршрутом: Нижний Новгород – Арзамас – Муром – Вековка – Куровская – Орехово-Зуево – Москва (Курский вокзал).

Поезд № 87 Нижний Новгород – Адлер проследует измененным маршрутом: Нижний Новгород – Арзамас – Муром – Вековка – Куровская – Воскресенск, с выходом на основной маршрут по ст. Воскресенск.

Поезд № 145 Челябинск – Санкт-Петербург проследует измененным маршрутом: Новки – Иваново – Ярославль. Поезда "Ласточка" №№ 738, 740, 838 Москва – Иваново проследуют измененным маршрутом Москва (Курский вокзал) – Орехово-Зуево – Бельково – Иваново.

Для перевозки пассажиров на участке на участке Владимир – Москва назначается поезд № 709 с дополнительной остановкой на станции Орехово-Зуево.

Информация о задержках пассажирских поездов уточняется.

Напомним, в результате ЧП погиб один человек.