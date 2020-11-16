На Алтае эколога задержали по подозрению в охоте на баранов, занесенных в Красную книгу

Аргументы Недели → Общество 13+

16 ноября 2020, 21:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Тайга-инфо

фото: pixabay.com

На Алтае эколога Эрмена Суркашева задержали по подозрению в организации для московских бизнесменов охоты на баранов, занесенных в Красную книгу. Суркашев - сотрудник региональной Дирекции особо охраняемых территорий Республики Алтай.

В паблике «Подслушано в Кош-Агаче» сообщили о том, что эколог сопровождал бизнесмена на охоте в горах на границе с Монголией. Они охотились в местах обитания краснокнижных горных баранов — архаров.

По информации сообщества, третьим участником сафари стал житель Кош-Агачского района Оргунов В., который в известен в регионе как организатор трофейных охот.

«У него здесь друзья, высокопоставленные лица. Он приезжает сюда, как к себе домой», — рассказал про бизнесмена из Москвы источник издания Тайга.инфо, знакомый с ходом расследования.

В пресс-службе нацпарка «Сайлюгемский» рассказали, что пограничное управление ФСБ обнаружило у охотников огнестрельное оружие. Их заметили на расстоянии выстрела от стада архаров. На компанию составили административные протоколы.

Сами задержанные утверждают, что приехали стрелять в сибирского горного козла. Но экологам и местным жителям известно, что на данном участке козероги давно не обитают. За 10 лет исследований именно на этой территории ученые нацпарка не зарегистрировали ни одной особи.