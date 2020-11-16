В Иркутской области коммунальщики посыпали одну из дорог песком с человеческими останками
16 ноября 2020, 21:48[ «Аргументы Недели» ]
Коммунальные службы в городе Киренск Иркутской области позаботились об автовладельцах и посыпали одну из дорог, для защиты от гололеда, песком. Теперь этим песком заинтересовались правоохранительные органы. В песке оказались человеческие кости.
Иркутское агентство «ИркСиб» опубликовало фотографии, на которых запечатлены череп, фрагменты ребер и других человеческих костей. Предположительно, черепу около ста лет. Специалисты уже убрали останки с дороги и изучают их, чтобы определить точный возраст и возможное происхождение.
Правоохранительные органы проводят проверку, где организация, отвечавшая за проведение дорожных работ, брала землю. По версии источников Интерфакса, песок мог быть взят возле территории старого кладбища.
Руководству компании, которая выполнила работу по защите дороги от гололеда, посыпав песком, грозит административная ответственность.
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