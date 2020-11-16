Депутат МГД Гусева: Соцподдержка безработных требует большего бюджета

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16 ноября 2020, 20:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева («Единая Россия») считает необходимым включить в бюджет на 2021 год дополнительные средства на социальную поддержку безработных. Об этом она сообщила в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

«Несмотря на неблагополучные внешние условия, бюджет Москвы остается социально ориентированным. На социальную поддержку москвичей в 2021-2023 годах планируется направить 1 трлн 700 млрд руб., из них более 569 млрд руб. только в следующем году - рост относительно 2020 года составил 5%. Между тем ряд программ социальной поддержки стоило бы усилить, особенно сейчас, в условиях пандемии и сопутствующих ей экономических трудностей. На мой взгляд, к таким программам относится и поддержка людей, потерявших работу. Уровень безработицы в Москве достаточно низок по мировым меркам - около 3,04%, однако нам стоит подумать в сторону увеличения соответствующих статей расходов городского бюджета», - сказала Людмила Гусева.

По словам депутата, в проекте бюджета предусматривается выделение 2,1 млрд руб. на выплаты безработным гражданам.

«Это московские надбавки к федеральному пособию по безработице - столичная доплата безработным в размере 850 руб. в месяц и компенсация за пользование транспортом в размере 1 тыс. 450 руб. Последнее особенно актуально для людей, после потери работы находящихся в стесненных материальных обстоятельствах: часто именно расходы на транспорт - необходимые в том числе для поиска новой работы - составляют значительную проблему для безработных. Помимо прямых выплат существуют многочисленные программы помощи в поиске работы и переобучения людей. Московская служба занятости сейчас работает эффективно, в том числе по мировым стандартам. В частности, с начала года удалось трудоустроить около 150 тыс. человек, две трети из которых нашли работу в последние четыре месяца», - заключила Людмила Гусева.