Депутат МГД Ольга Мельникова предложила увеличить расходы бюджета на техсредства реабилитации

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16 ноября 2020, 20:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Член комиссии по экономической и социальной политике Мосгордумы Ольга Мельникова предложила увеличить финансирвание на технические средства реабилитации инвалидов в бюджете столицы на 2021 и плановый период 2022 — 2023 годов. Об этом она сообщила в беседе с журналистами Агентству городских новостей «Москва».

«В Московской городской Думе рассматривается бюджет на 2021 год и прогнозно на 2022-2023 год. Комиссия по экономической и социальной политике МГД в целом поддерживает проект, однако необходимо внести поправки по особым категориям москвичей, рассказала Ольга Мельникова. В их числе — финансирование программы по предоставлению технических средств реабилитации для инвалидов»,— считает депутат.

По словам Ольги Мельниковой, поправки планируется подготовить в ближайшее время.

«Чтобы эта работа была продолжена, нужно увеличить финансирование направления и максимально приблизить этот вид социальной помощи к людям. Поправка будет подготовлена в ближайшее время»,—сообщила Ольга Мельникова.

Депутат Мосгордумы пояснила, что на сегодняшний в Москве 180 тыс. инвалидов, которым нужны технические средства реабилитации.

«Это очень широкий спектр наименований — от памперсов до инвалидных колясок и специальных дисплеев Брайля. Это федеральные полномочия, но ежегодно город также финансирует самостоятельно это направление, так как нередко случались накладки: люди ждали ту же коляску или протез месяцами. В действующем проекте бюджета предусмотрено 2,4 млрд руб. на эти нужды дополнительное финансирование нужно, чтобы обеспечить людям с ограниченными возможностями лучшее качество жизни»,— отметила парламентарий.

Ольга Мельникова добавила, что с помощью федерального бюджета приобретаются средства реабилитации для 80 тыс. инвалидов, «заботу об остальных 100 тыс. берет на себя Москва».

«Такой подход помогает сделать помощь инвалидам более гибкой и простой для конечного пользователя. Например, есть целый перечень вариантов, когда человек может не ждать, а сам приобрести средства реабилитации и ему компенсируют эти затраты. Также на местном уровне удобнее организовать работу с поставщиками: город сам диктует условия, и в это тяжелое время, в период ограничений пандемии поставщики сами выезжают на дом, например, для примерки протеза»,— заключила Ольга Мельникова.