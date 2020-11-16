В Рособрнадзоре поддержали лицензирование онлайн-образования, но оно должно быть качественным

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16 ноября 2020, 18:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

фото: pixabay.com

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что онлайн-образование должно быть качественным. В ведомстве поддерживают лицензирование программ дистанционного обучения. Получение лицензии на онлайн-образование станет возможно с 2021 года.

Музаев отметил, что Рособрнадзор не должен быть структурой, которая своим контролем ограничивает развитие системы образования. По его словам, ведомство было однозначно "за" введение этой нормы.

По мнению Музаева, онлайн-образование действительно может быть качественным, это новая реальность, в которой сейчас все стали жить. Но Анзор Музаев напомнил 90-е годы, когда открылись тысячи частных вузов и филиалов, и дипломы этих учреждений можно было легко приобрести.

Тогда Рособрнадзору пришлось поработать над выявлением контор "по выдаче дипломов", лишения их аккредитации и лицензий.

Глава ведомства объяснил, что сегодня, открывая новые возможности для онлайн-образования, если государство выдает лицензию, то у ведомства есть ответственность за качество образования. "Мы не повторим ошибок прошлого, и качество от введения новой нормы не пострадает", - заверил Музаев в интервью "Российской газете".