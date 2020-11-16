Прямая поддержка для устойчивого развития

Аргументы Недели → Общество 13+

16 ноября 2020, 18:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На полях форума «Сильные идеи для нового времени», организованного АСИ и Фондом Росконгресс, прошла сессия, посвященная Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, благодаря которой больше 3,5 млн россиян получили адресную помощь. Это стало возможным благодаря открытому сотрудничеству бизнеса, государства и НКО. Общий объем собранных средств превысил 1,8 млрд рублей.

«То, что мы работаем вместе, дает большие результаты. Я еще раз хочу подчеркнуть: Совет Федерации рядом. Мы – палата регионов. Нам важно, чтобы инициативы движения #МыВместе, все акции, которые проводятся, конечно, дошли до каждого региона. И поверьте, мы будем об этом рассказывать, информировать регионы», - заявила Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

«Пандемия – это своеобразный офтальмолог, который подобрал нам нужные очки, и весь мир, вся страна узнали, кто такие на самом деле медицинские работники, что они были героями всегда. И год назад, и два года назад они круглосуточно работали так же, как и наши волонтеры в медицинских организациях. Только сейчас мы поняли, что без них мы просто не сможем жить», – заявил Председатель Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» Павел Савчук. Он также отметил необходимость продолжения мер прямой поддержки в адрес регионального здравоохранения, конкретных клиник и медучреждений.

По мнению участников сессии, в трудных условиях инструментом для обеспечения точечной помощи стал открытый диалог между властью, НКО и бизнесом. «Главный урок, который мы все извлекли из этой акции, – это важность координации. Мы начали координироваться как ОНФ и благотворительные фонды», – заявил заместитель руководителя исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов.

«В начале пандемии мы обратились к властям регионов присутствия нашей компании с предложением помочь. Быстрая и конкретная обратная связь органов власти позволила нам оперативно развернуть меры актуальной поддержки в 10 регионах. На сегодняшний день реализовано 16 проектов, в рамках которых были закрыты адресные потребности больниц и волонтерских центров в средствах индивидуальной защиты, медицинском и другом электронном оборудовании, такая работа продолжается и в настоящее время, сейчас к нам обратилось еще несколько регионов» — сообщила в продолжение темы координации на разных уровнях Ирина Жукова, председатель Национального совета по корпоративному волонтерству, директор по устойчивому развитию и корпоративным программам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) в России.

Основными получателями адресной помощи ФМИ стали областные Министерства здравоохранения, учебные заведения, волонтерские штабы и партнерские организации в Ленинградской, Московской, Воронежской, Свердловской и Челябинской областях, в Краснодарском и Пермском краях, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Больницы Краснодарского края, а также Городская больница №1 в г. Ростова-Дону были оснащены востребованным медицинским оборудованием — инфузоматами, Министерства здравоохранения Ленинградской области и Санкт-Петербурга получили средства на закупку необходимых защитных костюмов для врачей, сотни учителей Ленинградской, Челябинской областей и Краснодарского края получили новые планшеты для проведения дистанционных занятий, врачи Воронежской и Московской областей получили антисептики и респираторы. Более 2 000 волонтеров и 1 500 сотрудников социальных учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области были обеспечены средствами индивидуальной защиты в результате поддержки ФМИ. Ирина подчеркнула необходимость дальнейшего взвешенного конструктивного диалога бизнеса и государства, так как такой подход позволяет сохранять курс на прозрачность и практичность для решения важных проблем.

Подводя итог сессии, участники отметили эффективность многостороннего диалога для достижения конкретных результатов на разных уровнях и выразили надежду, что такой прагматичный и консолидированный подход будет и далее принят как для решения глобальных вызовов, так и для решения ежедневных вопросов в интересах устойчивого развития страны.