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Superjob: за посты в соцсетях россиян стали чаще увольнять с работы

, 15:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sostav.ru

Superjob: за посты в соцсетях россиян стали чаще увольнять с работы
Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сервис по поиску работы Superjob провел исследование, согласно которому выяснилось, что за последнее десятилетие число увольнений из-за публикаций сотрудников в блогах и социальных сетях увеличилось в два раза. В 2011 году этот показатель составлял 5%, в 2020 – 10%.

По данным Superjob, за действиями сотрудников в соцсетях следит половина работодателей. При найме новых работников их профили просматривает 55% компаний. Отмечается, что в 2011 году таких компаний было 42%. При этом известно, что из-за публикаций в социальных сетях каждая четвертая компания отказывала соискателям в трудоустройстве.

37% девять лет назад и 46% респондентов в этом году публикуют посты, лайкают и комментируют в сети, принимая во внимание возможность просмотра страниц работодателем. Женщины задумываются об этом чаще мужчин: 50 и 42% соответственно.

По информации «Работы.ру», работодатели при найме сотрудников обращают внимание на их знак зодиака. Три четверти компаний смотрят на знак зодиака, если нанимают человека на руководящую должность, а половина — при отборе на позицию офис-менеджера. Для 45% респондентов знак зодиака важен, если сотрудник будет работать в сфере обслуживания и продаж.

НХ

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