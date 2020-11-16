Доплаты к пенсиям – самая крупная статья бюджета соцзащиты на 2021 год

Москва гарантирует дополнительный доход пенсионерам в 2021 году. В 2021 году расходы Москвы на доплаты к пенсиям вырастут почти на 5% и составят более 164 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

«Каждый третий москвич, а это около 4,5 млн горожан, пользуются мерами социальной поддержки от города. Самая большая статья бюджетных расходов этой программы - доплаты к пенсиям московских пенсионеров. В 2021 году на эти цели будет направлено 164,8 млрд руб., что на 4,7% больше текущего года. В 2021 году величину городского социального стандарта (пенсия и доплата) планируется повысить на 3,7%, что является единым процентом индексации всех видов социальных выплат на следующий год. Таким образом, минимальный доход неработающего пенсионера составит 20 тыс. 222 руб., что на 722 руб. больше, чем в текущем году. Средний размер региональной социальной доплаты - около 7 тыс. руб.», - говорится в сообщении.

По информации ведомства, почти 400 тыс. человек получат увеличение городской доплаты, из которых 23 тыс. впервые приобретут право на эту выплату.