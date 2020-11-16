На Кубани впервые возбуждено уголовное дело за добычу краснокнижного зубра

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16 ноября 2020, 15:16 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

За весь 2020 год в Краснодарском крае зафиксировано более 1200 правонарушений правил охоты. Большинство из них — несдача сведений о добытой дичи.



На 31 охотника завели уголовное дело. Шесть случаев — охота на особо охраняемых природных территориях. Впервые в регионе возбудили уголовное дело по факту добычи краснокнижного зубра.



Инспекторами выявлена 81 единица незаконно добытой дичи и изъято 39 единиц оружия. Пресс-служба краевой администрации напомнила, что сейчас — разгар сезона охоты на территории региона. В администрации отметили, что самым распространённым нарушением является несдача сведений о добыче дичи.