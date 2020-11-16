Профильная комиссия МГД поддержала законопроект о бюджете столицы на 2021 год

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16 ноября 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Комиссия Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья поддержала законопроект о бюджете столицы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии.

«Рассмотрев на заседании комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья проект закона Москвы о бюджете Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в части вопросов, относящихся к ведению комиссии, внесенный в Московскую городскую думу 3 ноября 2020 года <...> принято решение рекомендовать Московской городской думе поддержать проект закона Москвы о бюджете Москвы и принять его в первом чтении», - сказала председатель комиссии Лариса Картавцева.

Она отметила, что начиная со следующего года, программа (развития здравоохранения) с учетом средств фонда обязательного медицинского страхования становится крупнейшей программой Москвы по объемам финансирования.

«Как мы убедились, приоритетом для города на 2021 год будет государственная программа развития здравоохранения <...> Финансовых ресурсов, выделяемых городом, достаточно для того, чтобы решать задачи, стоящие перед столичной медициной, продолжать те программы, которым был дан мощный задел в 2020 году и предыдущие годы, наращивание высокотехнологичной помощи, лекарственное обеспечение людей с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, паллиативная помощь. Беспрецедентная программа капитального ремонта поликлиник и, конечно, один из приоритетов - массовая вакцинация наших жителей от коронавируса, которая будет проводиться абсолютно бесплатно», - заключила депутат.

Планируется, что общий объем доходов бюджета столицы в 2021 году составит 2 трлн 642 млрд 739,8 млн руб., в 2022 году - 2 трлн 895 млрд 3,6 млн руб., в 2023 году - 3 трлн 161 млрд 296,6 млн руб.

Общий объем расходов бюджета Москвы в 2021 году составит 3 трлн 152 млрд 754,3 млн руб., в 2022 году - 3 трлн 235 млрд 590,5 млн руб., в 2023 году - 3 трлн 344 млрд 665,9 млн руб.

Дефицит бюджета столицы в 2021 году составит 510 млрд 14 млн 426,3 тыс. руб., в 2022 году - 340 млрд 586 млн 960 тыс. руб., в 2023 году - 183 млрд 369 млн 368,5 тыс. руб.

Проект закона был внесен в столичный парламент мэром Москвы Сергеем Собяниным.