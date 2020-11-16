На Кубани пятеро человек стали жертвами коронавируса за минувший день

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16 ноября 2020, 13:00 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

За сутки в Краснодарском крае зафиксировано пять смертей от коронавируса. Один из погибших — приезжий из Екатеринбурга.



В первую краснодарскую ККБ госпитализировали с коронавирусом и пневмонией 74-летнюю жительницу Динского района. Спасти женщину не удалось, она страдала сопутствующими заболеваниями.



В третьей горбольнице Сочи умер 70-летний местный житель. Диагноз: коронавирус и пневмония. У мужчины были проблемы с сердцем и давлением.



Ещё один пациент умер в первой ККБ Краснодара. Коронавирус унёс жизнь 64-летнего жителя Екатеринбурга. Мужчина поступил в учреждение в тяжёлом состоянии и больше месяца пребывал на ИВЛ. У него были сопутствующие болезни.



В Афипской РБ Северской ЦРБ скончались две местные жительницы в возрасте 71 года и 82 лет. У женщин подтвердились коронавирус и пневмония, одну из них перевели на ИВЛ. Обе пациентки страдали сопутствующими заболеваниями, — рассказали в краевом оперштабе.