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Мурашко заявил об увеличении числа пациентов с COVID-19, находящихся в реанимации

, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Мурашко заявил об увеличении числа пациентов с COVID-19, находящихся в реанимации
глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в понедельник, 16 ноября, заявил, что количество пациентов с коронавирусом нового типа, которые находятся в реанимации, увеличилось.

Михаил Мурашко подчеркнул сегодня в рамках заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией, что в среднем по стране в настоящий момент в реанимациях заняты 5,3 тысячи коек.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что комплексного плана ужесточения ограничений из-за COVID-19 по всей стране нет – решения принимают регионы. По его словам, дело в том, что в каждом субъекте разная ситуация с заболеваемостью.

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