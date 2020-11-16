Ушла из жизни Почетный гражданин Краснодара Надежда Самарская

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16 ноября 2020, 12:41 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Ушла из жизни участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Краснодара Самарская Надежда Сергеевна.



Надежды Сергеевны Самарской не стало 15 ноября 2020 года. Уникальная личность, символ великой Победы, гордость и достояние не только Центрального округа, но и всей страны – ее сердце устало биться за несколько месяцев до 100-летнего юбилея.

Вся жизнь Надежды Сергеевны связана с Краснодаром. Здесь она родилась 25 марта 1921 года, отсюда в 1942 году ушла добровольцем на фронт, в составе метеослужбы 5-й воздушной армии защищала любимый город от врага.

Освобождала от фашистов Белгород, Курск, Харьков, Киев, Львов, Краков, Прагу, участвовала в Берлинской наступательной операции в апреле-мае 1945 года. Награждена медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За оборону Кавказа», орденом Отечественной войны II степени.

Демобилизовавшись в сержанта, вернулась восстанавливать Краснодарский завод измерительных приборов, работала на Краснодарском компрессорном заводе.

После выхода на пенсию Надежда Сергеевна многие годы занималась общественной деятельностью, принимала самое активное участие в работе окружной ветеранской организации.

В декабре 2017 года городской Думой Надежде Сергеевне Самарской было присвоено высшее городское звание – Почетный гражданин города Краснодара.

Ее уход для многих стал личным горем. Сильная духом и характером, настоящий защитник Отечества, но вместе с тем очень обаятельная, мудрая и добросердечная – такой она навсегда и останется в памяти всех, кому выпала честь ее знать.

Администрация Центрального внутригородского округа выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с тяжелой утратой.