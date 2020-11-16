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Ушла из жизни Почетный гражданин Краснодара Надежда Самарская

, 12:41 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Ушла из жизни Почетный гражданин Краснодара Надежда Самарская

Ушла из жизни участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Краснодара Самарская Надежда Сергеевна.

Надежды Сергеевны Самарской не стало 15 ноября 2020 года. Уникальная личность, символ великой Победы, гордость и достояние не только Центрального округа, но и всей страны – ее сердце устало биться за несколько месяцев до 100-летнего юбилея.

Вся жизнь Надежды Сергеевны связана с Краснодаром. Здесь она родилась 25 марта 1921 года, отсюда в 1942 году ушла добровольцем на фронт, в составе метеослужбы 5-й воздушной армии защищала любимый город от врага.

Освобождала от фашистов Белгород, Курск, Харьков, Киев, Львов, Краков, Прагу, участвовала в Берлинской наступательной операции в апреле-мае 1945 года. Награждена медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За оборону Кавказа», орденом Отечественной войны II степени.

Демобилизовавшись в сержанта, вернулась восстанавливать Краснодарский завод измерительных приборов, работала на Краснодарском компрессорном заводе.

После выхода на пенсию Надежда Сергеевна многие годы занималась общественной деятельностью, принимала самое активное участие в работе окружной ветеранской организации.

В декабре 2017 года городской Думой Надежде Сергеевне Самарской было присвоено высшее городское звание – Почетный гражданин города Краснодара.

Ее уход для многих стал личным горем. Сильная духом и характером, настоящий защитник Отечества, но вместе с тем очень обаятельная, мудрая и добросердечная – такой она навсегда и останется в памяти всех, кому выпала честь ее знать.

Администрация Центрального внутригородского округа выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с тяжелой утратой.

 

Kub