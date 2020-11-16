Лоббистская эффективность законодателей. Что изменилось в 2020 году?

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16 ноября 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели», Ирина Толмачёва ]

Фото: соцсети

В 2019 году исследовательская группа «АН» представила читателям детальный Рейтинг лоббистской эффективности законодателей. В рамках исследования лоббистская эффективность законодателей рассматривалась как способность депутатов и сенаторов к продвижению через парламент своих законодательных инициатив. В основе рейтинга располагалась доля принятых законопроектов из числа рассмотренных, которая показывала величину лоббистской эффективности – чем больше доля, тем эффективнее парламентарий в процессе продвижения законопроектов.

На этом основании в Рейтинге лоббистской эффективности законодателей – 2019 все действующие парламентарии – депутаты и сенаторы – были разделены на группы с высокой лоббистской эффективностью – это «плодовитые», «вне конкурса», «стопудовые» и с низкой лоббистской эффективностью – это «суетливые», «ленивые», «холостые», «пустопорожние», «разовые» законодатели. Сейчас в центре исследовательского внимания исключительно представители группы «плодовитых» парламентариев – пять эффективных депутатов из каждой фракции Государственной Думы и пять членов Совета Федерации, а также семь лидеров из группы «стопудовых». Среди них Игорь Лебедев, Владимир Жириновский, Андрей Луговой, Дмитрий Савельев, Михаил Емельянов, Вадим Белоусов, Анатолий Аксаков, Олег Николаев, Елена Драпеко, Иван Мельников, Юрий Синельщиков, Сергей Гаврилов, Олег Смолин, Тамара Плетнёва, Антон Гетта, Алексей Кобилев, Валерий Иванов, Михаил Романов, Николай Говорин, Николай Журавлёв, Андрей Клишас, Олег Ткач, Валерий Рязанский, Сергей Рябухин, Виктор Кидяев, Татьяна Цыбизова, Наталья Назарова, Ирина Яровая, Павел Крашенинников, Владимир Бурматов, Николай Петрунин.

Напомним, что «плодовитый» парламентарий выдаёт большое число рассмотренных законопроектов и большую долю принятых законопроектов, что в совокупности указывает на высокую лоббистскую эффективность законодателя. Он не только вносит на рассмотрение большое количество законопроектов, но и большую часть из них доводит до логического конца, а именно – документы с его участием подписываются президентом. Эта особенность указывает, что парламентарий обладает хорошим политическим чутьём, развитой способностью вступать в успешные коалиции, часто является лидером и располагается в центре принятия решений.

«Стопудовый» парламентарий – это яркий случай, когда доля принятых законопроектов высока при условии большого числа рассмотренных законопроектов, и указывает на абсолютную лоббистскую эффективность парламентария. Означает, что все или почти все законопроекты с его участием подписываются президентом. Это признак того, что законодатель является политическим локомотивом, созидателем эффективной законотворческой активности. Действия такого парламентария политически выверены. Он обладает высокой компетентностью, волевыми качествами и неординарными лоббистскими способностями.

Если в 2019 году исследовалась законотворческая активность парламентариев с начала VII созыва и до 16 сентября 2019 года, то сейчас исследовательский период увеличился более чем на год – с начала VII созыва и до 14 октября 2020 года. Цель исследования осенью 2020 года состояла в том, чтобы выяснить, изменяется ли лоббистская эффективность законодателей в течение одного года, и если изменяется, то увеличивается или уменьшается в каждом конкретном случае. Для этого сравнивались доли принятых законопроектов из числа рассмотренных в 2019 и 2020 годах, что позволяло отследить изменения и судить о росте или снижении лоббистской эффективности парламентария.



Фракция ЛДПР. Депутаты Игорь Лебедев, Владимир Жириновский и Дмитрий Савельев снизили лоббистскую эффективность, тогда как Андрей Луговой смог сохранить свои прежние позиции. Депутат Михаил Дегтярёв был снят с рассмотрения, так как он поменял статус законодателя на временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.

Рисунок показывает долю принятых законопроектов из числа рассмотренных законопроектов в 2019 году и в 2020 году.



Фракция «Справедливая Россия». Парламентарии Михаил Емельянов и Вадим Белоусов снизили лоббистскую эффективность. При этом эффективность Вадима Белоусова стала почти в два раза слабее. Анатолий Аксаков – единственный из пятёрки лидеров фракции, кто незначительно, но увеличил свою лоббистскую эффективность. Депутаты Олег Николаев и Елена Драпеко, можно сказать, сохранили прежние позиции.

Рисунок показывает долю принятых законопроектов из числа рассмотренных законопроектов в 2019 году и в 2020 году.



Фракция КПРФ. Четыре из пяти лидеров фракции снизили лоббистскую эффективность. Среди них Иван Мельников, Юрий Синельщиков, Сергей Гаврилов, Олег Смолин. Максимальное «падение» в лоббистской эффективности оказалось у Юрия Синельщикова. Депутат Тамара Плетнёва оказалась устойчива в лоббистской эффективности.

Рисунок показывает долю принятых законопроектов из числа рассмотренных законопроектов в 2019 году и в 2020 году.



Фракция «Единая Россия». Лидеры фракции показывают незначительные колебания в лоббистской эффективности, преимущественно в сторону её укрепления. Так депутаты Антон Гетта, Алексей Кобилев и Валерий Иванов немного повысили лоббистскую эффективность. Депутат Михаил Романов сохранил прежние показатели, а парламентарий Николай Говорин несколько снизил лоббистскую эффективность. В любом случае, перечисленные законодатели фракции «Единая Россия» продолжают демонстрировать максимальные результаты лоббистской эффективности.

Рисунок показывает долю принятых законопроектов из числа рассмотренных законопроектов в 2019 году и в 2020 году.



Члены Совета Федерации. Как и депутаты фракции «Единая Россия», сенаторы продолжают предъявлять высокие показатели лоббистской эффективности – они усилили или же сохранили прежние позиции. Так, Николай Журавлёв незначительно увеличил лоббистскую эффективность. Сенаторы Андрей Клишас и Олег Ткач сохранили лоббистскую эффективность на прежнем уровне, а вот сенаторы Валерий Рязанский и Сергей Рябухин незначительно снизили показатели лоббистской эффективности.

Рисунок показывает долю принятых законопроектов из числа рассмотренных законопроектов в 2019 году и в 2020 году.



«Стопудовые» депутаты фракции «Единая Россия». Группа «стопудовых» законодателей также демонстрирует постоянство. Несущественные колебания в сторону увеличения или уменьшения лоббистской эффективности показали Виктор Кидяев, Татьяна Цыбизова, Наталья Назарова, Ирина Яровая, Павел Крашенинников. Депутат Владимир Бурматов сохранил прежнюю, а парламентарий Николай Петрунин снизил лоббистскую эффективность.

Рисунок показывает долю принятых законопроектов из числа рассмотренных законопроектов в 2019 году и в 2020 году.



Общие выводы исследования. В течение года существенные изменения в лоббистской эффективности не происходят, что позволяет утверждать, что законодатели демонстрируют относительное постоянство в своей законотворческой деятельности и что год политической парламентской работы – это недостаточный срок, чтобы кардинально изменить личную лоббистскую результативность. Тем не менее стало очевидно, что избранные «плодовитые» представители фракции «Единая Россия», «стопудовые» депутаты из той же фракции и члены Совета Федерации преимущественно сохраняют свои устойчивые позиции законодателей с высокой лоббистской эффективностью или же незначительно «идут на повышение». Парламентарии фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» в единичных случаях сохраняют или незначительно увеличивают лоббистскую эффективность, но преимущественно «идут на понижение». Хотя сдвиги в лоббистской эффективности не глобальные, при внимательном рассмотрении заметно, что принадлежность законодателя к фракции или Совету Федерации определяет динамику его лоббистской эффективности: «Единая Россия», «стопудовые» и сенаторы преимущественно «идут на повышение», а представители оппозиционных фракций преимущественно «идут на понижение». Поэтому на общем фоне особенно выделяется депутат Анатолий Аксаков из фракции «Справедливая Россия», который повысил свою лоббистскую эффективность, а также депутаты Андрей Луговой из фракции ЛДПР, Елена Драпеко и Олег Николаев из фракции «Справедливая Россия», Тамара Плетнёва из фракции КПРФ, которым удалось сохранить прежнюю лоббистскую эффективность в отличие от своих коллег, которые показали снижение лоббистской эффективности.