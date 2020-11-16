Сельский туалет немного «разбудил» правительство Хабаровского края

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16 ноября 2020, 12:20 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Неожиданное продолжение получила история со строительством туалета в селе Матвеевка в пригороде Хабаровска, на который скинуться предложили самим жителям. Власти пообещали не только туалет, но в срочном порядке бросились решать другие проблемы селян, сообщает "Алло, район".

«Приезжаю с работы и глазам своим не верю – наша улица отсыпана и отгрейдерована! Я пять лет этого добивался: писал жалобы, письма в различные инстанции - администрацию поселения, прокуратуру, ГИБДД, чтобы нам привели дорогу в надлежащее состояние. Реакции ноль, даже после того, когда выдавались предписания об устранении. Люди скидывались сами на дорогу. Но когда началась шумиха с этим туалетом, то сразу зашевелились», - рассказал житель Матвеевки Роман Пшеничников.

Напомним, накануне жителям Матвеевки предложили собрать почти 900 тысяч рублей на постройку теплого общественного туалета для нужд посетителей поселкового ФАПа, отделения почты, Дома культуры, библиотеки и детской секции.

История была растиражирована федеральными СМИ, при этом журналисты обратили внимание на то, что из дефицитного краевого бюджета планируется потратить 33 млн рублей на круглосуточную охрану врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, а на туалет для селян денег у властей нет.

К решению проблемы строительства сортира внезапно подключились краевые власти, временный глава региона поручил найти финансирование в кратчайшие сроки.

Впрочем, оказалось, что проблем в Матвеевке – хоть отбавляй. Местные жители уже несколько лет пытаются добиться не только нормальных внутрипоселковых дорог, но и уличного освещения, решения вопроса с бродячими собаками и отладки автобусного маршрута, которым селяне пользуются, чтобы добраться до Хабаровска.

Примечательно, что дорогу в Матвеевке отсыпали только на той улице, жители которой обращались с жалобой.

«Видимо, чтобы власть начинала работать, ее необходимо «пинать». Что ж, будем действовать таким образом. Тем более, что времени не так много: что-то подсказывает, что прислушиваться к нам будут до сентября, пока не пройдут выборы, уж очень врио хочет избавиться от этой приставки и готов на многое», - посетовали жители Матвеевки.