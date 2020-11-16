Почти полсотни заболевших коронавирусом в Краснодаре за сутки

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16 ноября 2020, 11:19 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

За минувший день, 15 ноября, на Кубани выявлено 160 новых случаев заражения COVID-19 — 88 женщин и 72 мужчин до 91 года. В их числе десять детей от двух до семнадцати лет.



Наибольший прирост выявлен в Краснодаре — 48 новых пациентов, а также в Анапе — 16 и Новокубанском и Ейском районах — по 12 новых заболевших.



По сообщению краевого оперштаба, с начала пандемии уже у 19 708 кубанцев подтвердился COVID-19. 511 пациентов скончались, 12 532 выписаны по выздоровлению. На сегодняшний день на сто тысяч жителей региона приходится 347,2 носителя коронавируса.