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Аргументы Недели Общество 13+

В волжском доме ребенка активисты провели субботник

, 10:38 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

В волжском доме ребенка активисты провели субботник
Фото пресс-служба ПривЖД

Активисты совета молодежи Волгоградского региона провели субботник на территории, прилегающей к Волжскому филиалу Волгоградского областного специализированного дома ребенка. Они подготовили территорию к зиме, убрали опавшие листья и мусор.

Добровольцы были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Работники Волгоградского региона взяли шефство над Домом ребенка в 2016 году. Регулярно железнодорожники собирают и передают в дар воспитанникам средства детской гигиены, детское питание, а также кондитерские изделия.

СА