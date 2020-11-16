Пандемия не решила проблему пробок в крупных городах

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16 ноября 2020, 10:30 [ «Аргументы Недели» ]

В Центре организации дорожного движения сообщили, что осенью на дорогах Москвы количество машин увеличилось на 4%. В числовом выражении это дополнительных тридцать тысяч автомобилей. Из-за сложных погодных условий, дорожного ремонта каждый вечер в столице наблюдается пробка от 8 до 10 баллов согласно приложению "Яндекс. Пробки".



Столичные власти отмечают, что из-за перехода москвичей на удалённый формат работы, утренний час пик исчез. Однако люди стали активнее пользоваться автомобилем в течение дня. Хотя ранее Роспотребнадзор утверждал, что своевременная дезинфекция общественного транспорта от коронавирусной инфекции делает метро, автобусы, троллейбусы и трамваи абсолютно безопасным для нахождения людей местом. Разгрузка метро также произошла благодаря эксперименту «Время ранних». Граждане, пользующиеся общественным транспортом на "фиолетовой" и "розовой" линиях вне часа пика, получают скидку на проезд.



В санкт-петербургском метро ситуация несколько иная. В час пик там по-прежнему многолюдно. Наземный транспорт наполнен пассажирами на 76% от уровня прошлого года.



Во Всемирной метеорологической организации заявляют, что количество загрязняющих веществ в Москве не сократилось, а даже несколько увеличилось. Люди, ездившие на метро, сейчас пересели на личный транспорт, чтобы сократить риск заражения ковидом, что привело к увеличению выбросов.



