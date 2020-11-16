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Аргументы Недели Общество 13+

Начало недели принесёт на Кубань непогоду

, 09:33 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Начало недели принесёт на Кубань непогоду

С начала недели в Краснодарском крае ожидается похолодание и осадки в виде дождя и даже мокрого снега.

В региональном гидрометцентре также поделились информацией о том, что утром и ночью возможен туман. Ветер, по словам синоптиков, будет преимущественно восточным с порывами 4-9 метров в секунду. В некоторых районах края эта цифра может достигать 14-15, а в Новороссийске 20-23.

В ночное время температура будет колебаться от одного до трёх градусов мороза, днём же ожидается +5...+10.

Kub