Начало недели принесёт на Кубань непогоду

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16 ноября 2020, 09:33 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

С начала недели в Краснодарском крае ожидается похолодание и осадки в виде дождя и даже мокрого снега.



В региональном гидрометцентре также поделились информацией о том, что утром и ночью возможен туман. Ветер, по словам синоптиков, будет преимущественно восточным с порывами 4-9 метров в секунду. В некоторых районах края эта цифра может достигать 14-15, а в Новороссийске 20-23.



В ночное время температура будет колебаться от одного до трёх градусов мороза, днём же ожидается +5...+10.