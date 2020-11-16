Московскую программу поддержки инноваций выдвинули на премию ООН — Сергунина

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16 ноября 2020, 09:23 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Сергунина, заммэра, фот о соцсети

Программу поддержки инновационных проектов столицы РФ номинировали на премию Организации Объединенных Наций (ООН) World Summit Awards, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Эксперты из разных стран признали программу российской столицы по пилотному тестированию инновационных решений лучшей в РФ в категории «Государственное управление и взаимодействие с гражданами». Эту программу представят на конкурсе инновационных и цифровых инициатив World Summit Awards 2020, проведение которого состоится в рамках мирового саммита ООН по информационному обществу», - приводятся в материале слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

По ее словам, по всем номинантам на эту премию проводится тщательный отбор. Так, представленные более чем 180 странами эксперты дают оценку по критериям международной конкурентоспособности.

«Столичная программа по тестированию инноваций стала финалистом. Это крупный городской проект для технологичного бизнеса, который помогает представителям предпринимательства испытать свои разработки в реальных условиях с участием целевой аудитории. Когда компания узнает мнение пользователей и специалистов до выпуска продукта на рынок, она может существенно улучшить его показатели», - отмечаются на официальном сайте мэра Москвы слова Сергуниной. Поддержите издание Вступайте в КЛАН

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Заммэра добавила, что организациям, на площадках которых организуют проведение пилотного тестирования, эта программа может быть интересна тем, что они могут безвозмездно ознакомиться с перспективными технологиями и первыми проанализировать современные практики в различных областях.

Так, протестировали беспилотную платформу для перевозки грузов на закрытых территориях «Эвокарго», дрон с бензиновым электрогенератором и увеличенным временем полета, модульную систему для регистрации и дистанционной передачи ЭКГ Easy ECG, автоматический бесконтактный дезинфектор для рук «БИО Точка». Также протестировали первую в мире перчатку, которой управляют мысленными командами «Экзокисть-2», а также тренажер для восстановления мелкой моторики кисти «Аника».

Как поясняется, международными экспертами премии World Summit Awards изучаются региональные инновационные и цифровые решения, которые могут иметь глобальное значение. При этом оценка номинантов происходит по семи критериям - содержание, функциональность, дизайн, технологии, инновации, влияние на общество и ценность.

«Эта премия включает в себя два важных аспекта. С одной стороны, это достижение целей устойчивого развития ООН и использование информационно-коммуникационных технологий для развития стран и городов, а с другой - это развитие глобального общества знаний. В настоящее время мы живем в совершенно другой среде: благодаря мобильной революции и наступлению эпохи алгоритмов данные стали таким же капиталом, как труд, земля, деньги и технологии. Важно оценивать выдающиеся инициативы и программы, которые позволяют управлять данными, чтобы сделать жизнь граждан лучше», - подчеркнул председатель World Summit Awards Питер Брук.

Программа пилотного тестирования инноваций реализуется Агентством инноваций Москвы, которое было создано столичным департаментом предпринимательства и инновационного развития.