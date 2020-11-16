Умер заслуженный артист России Юрий Черкасов

В воскресенье, 15 ноября, на 60-м году жизни скончался заслуженный артист России Юрий Черкасов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного академического театра имени Моссовета, где работал актер.
«Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 15 ноября 2020 года на 60-м году жизни скончался заслуженный артист России Юрий Вячеславович Черкасов», - написано на сайте учреждения.
Отмечается, что 16 ноября в 20.00 в Храме Мучеников Флора и Лавра на Зацепе (ул.Дубининская, д.9, стр.1) состоится отпевание артиста.
Прощание пройдет 17 ноября в 11.00 в театре им. Моссовета. Похоронят его на Митинском кладбище.
Черкасов снимался в фильмах «Русский террор» (исполнил роль Владимира Ленина), «Таксистка», «Очарование зла», «Форс мажор», «Братья по обмену» и другие.
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